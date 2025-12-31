Квят – 7-й в рейтинге пилотов «Ред Булл» от PlanetF1, Перес – 6-й, Албон – 8-й, Цунода – 10-й, Лоусон – 13-й

Квят уступил Пересу в рейтинге всех гонщиков «Ред Булл» в истории.

Издание PlanetF1 опубликовало топ всех пилотов «Ред Булл». При составлении списка учитывались только выступления за австрийскую команду.

Первые две строчки заняли четырехкратные чемпионы Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, в тройку также попал их экс-напарник Даниэль Риккардо.

Даниил Квят расположился на седьмом месте – ниже Серхио Переса , но выше Алекса Албона и Пьера Гасли . Юки Цунода стал десятым, Лиам Лоусон опередил лишь Роберта Дорнбоса.

Рейтинг всех гонщиков «Ред Булл» (PlanetF1)

1. Макс Ферстаппен

2. Себастьян Феттель

3. Даниэль Риккардо

4. Марк Уэббер

5. Дэвид Култхард

6. Серхио Перес

7. Даниил Квят

8. Алекс Албон

9. Пьер Гасли

10. Юки Цунода

11. Кристиан Клин

12. Витантонио Лиуцци

13. Лиам Лоусон

14. Роберт Дорнбос

