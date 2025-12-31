  • Спортс
  • Арвид Линдблад о том, как в 2021-м пообещал Норрису встретиться в «Ф-1»: «Вдохновился историей Хэмилтона и Рона Денниса»
Арвид Линдблад о том, как в 2021-м пообещал Норрису встретиться в «Ф-1»: «Вдохновился историей Хэмилтона и Рона Денниса»

Линдблад прокомментировал знаменитую встречу с Норрисом в 2021-м.

Пилот «Рейсинг Буллз» с 2026 года Арвид Линдблад сообщил, что сподвигло его на диалог с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом в 2021-м.

Тогда Линдблад сказал соотечественнику, что увидится с ним через пять лет в «Формуле-1».

«Помню, как Ландо приехал на трассу [для картинга] в 2021-м. Он запускал свое шасси и приехал на одну из гонок. Помню, я увидел его в паддоке. Я был с другом и сказал: «Хочу подойти к Ландо». А он ответил, мол, ты недостаточно смелый, у тебя не хватит яиц и тому подобнее. Я просто хотел доказать, что он неправ.

Так что я подошел к Ландо и первое, что сказал: «Запомни меня, увидимся через пять лет». В некотором смысле меня вдохновила история Льюиса Хэмилтона и [экс-босса «Макларена»] Рона Денниса, когда [Хэмилтон] сказал, что однажды будет управлять одной из его машин (в 1995 году, Льюису тогда было десять лет – Спортс’’).

Не сказал бы, что я рассчитал, однако я понимал, какие сроки реалистичны, как быстро смогу пробиться, если буду выступать хорошо и все пойдет по плану. Я знал, что сезон-2026 – самый ранний реалистичный срок. Разумеется, я рад, что так все и сложилось», – заявил британец.

Все о новичке «Ф-1» Линдбладе: талант, покоривший и подставивший босса «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад
logoФормула-1
logoРон Деннис
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
logoМакларен
