Леклер не посетит Антарктиду из-за технических проблем с судном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поздравил своих фанатов с праздниками, а также сообщил, что не отправится в запланированную поездку в Антарктиду из-за сложностей с судном.

«Очень хороший год вне трассы.

Очень трудный год на трассе.

Спасибо большое всем вам, кто следит и поддерживает меня в моменты взлетов и падений. Можете рассчитывать на то, что я полностью выложусь в 2026 году, чтобы добиться побед и успехов на треке.

Наслаждайтесь праздниками, и увидимся в следующем году.

(Не ждите фото из Антарктиды – техническая проблема с судном привела к тому, что все отменили три дня назад)», – написал монегаск.

Шарль Леклер о планах на зимний перерыв: «Хочу отправиться в Антарктиду»

Победа Хэмилтона в спринте – лучший момент «Феррари» в 2025-м по версии сайта «Ф-1», двойная дисквалификация на следующий день – худший

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Шарля Леклера
