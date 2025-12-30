Гюнтер Штайнер: «Бермэн – очевидный кандидат для «Феррари» на 2027-й, если Хэмилтон завершит карьеру»

Штайнер назвал очевидного кандидата на замену Хэмилтону.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер предположил, что пилот американской команды Оливер Бермэн может занять место Льюиса Хэмилтона в «Феррари» уже в 2027 году.

«Он показывал скорость с самого начала, но допускал ошибки. Во второй половине сезона он устранил ошибки – словно переключился в другой режим.

На мой взгляд, в первой половине сезона он слишком рисковал, учитывая, какая у него была машина, поэтому иногда вылетал, что нездорово, а также накопил много штрафных баллов. Во второй половине сезона он также продолжил их получать, но больше не ошибался – даже в жесткой борьбе в гонках.

Мы все знаем, что он умеет обгонять, и, считаю, в «Феррари» должна появиться для него возможность в 2027 году. Если Льюис не добьется успеха, которого должен добиться, вряд ли он продолжит карьеру. Тогда у «Феррари» будет очевидный кандидат», – оценил ситуацию итальянец в подкасте The Red Flags.

