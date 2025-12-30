  • Спортс
0

«Феррари» стала предпоследней по оценке за сезон от Racer, «Ред Булл» ниже «Рейсинг Буллз»

«Феррари» опередила только «Альпин» по рейтингу за 2025-й.

Издание Racer поделилось оценками команд «Формулы-1» за сезон-2025.

«Макларен», выигравший Кубок конструкторов, получил 9 из 10, «Ред Булл» уступил «Рейсинг Буллз», а «Феррари» присудили 4 балла – ниже Скудерии оказалась только «Альпин».

Оценки команд за сезон-2025 (Racer)

«Макларен» – 9 из 10

«Уильямс» – 8

«Рейсинг Буллз» – 7,5

«Мерседес» – 7

«Ред Булл» – 7

«Хаас» – 7

«Заубер» – 6,5

«Астон Мартин» – 5

«Феррари» – 4

«Альпин» – 3

«Мерседес» и «Уильямс» – единственные команды, выступившие лучше, чем предполагала скорость болида (RaceFans)

Современная «Феррари» – катастрофа. Но хуже уже не будет. Или будет?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Racer
