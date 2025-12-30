«Феррари» стала предпоследней по оценке за сезон от Racer, «Ред Булл» ниже «Рейсинг Буллз»
«Феррари» опередила только «Альпин» по рейтингу за 2025-й.
Издание Racer поделилось оценками команд «Формулы-1» за сезон-2025.
«Макларен», выигравший Кубок конструкторов, получил 9 из 10, «Ред Булл» уступил «Рейсинг Буллз», а «Феррари» присудили 4 балла – ниже Скудерии оказалась только «Альпин».
Оценки команд за сезон-2025 (Racer)
«Макларен» – 9 из 10
«Уильямс» – 8
«Рейсинг Буллз» – 7,5
«Мерседес» – 7
«Ред Булл» – 7
«Хаас» – 7
«Заубер» – 6,5
«Астон Мартин» – 5
«Феррари» – 4
«Альпин» – 3
«Мерседес» и «Уильямс» – единственные команды, выступившие лучше, чем предполагала скорость болида (RaceFans)
Современная «Феррари» – катастрофа. Но хуже уже не будет. Или будет?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Racer
