ФИА в 10 раз повысила взносы за протесты в «Ф-1»

ФИА подтвердила повышение взносов за подачу протестов с сезона-2026 «Формулы-1».

В следующем году команды будут вынужден вносить по 20 000 евро – в 10 раз больше, чем в 2025-м. Сумма будет возвращаться коллективам, если протест удовлетворят.

В прошедшем сезоне «Ред Булл » дважды подавал протесты против пилота «Мерседеса » Джорджа Расселла – оба они были отклонены. Расселл, а также команда «Макларен » высказывали недовольство тактикой «быков».

