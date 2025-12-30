ФИА в 10 раз повысила взносы за протесты в «Ф-1»
ФИА подтвердила повышение взносов за подачу протестов с сезона-2026 «Формулы-1».
В следующем году команды будут вынужден вносить по 20 000 евро – в 10 раз больше, чем в 2025-м. Сумма будет возвращаться коллективам, если протест удовлетворят.
В прошедшем сезоне «Ред Булл» дважды подавал протесты против пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла – оба они были отклонены. Расселл, а также команда «Макларен» высказывали недовольство тактикой «быков».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
