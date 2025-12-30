Нельсон Пике-младший о Хэмилтоне в 2007-м: «В 10 раз лучше, чем все, что было потом в карьере Льюиса. Сумасшедший уровень»

Пике считает, что Хэмилтон был сильнее всего в 2007 году.

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший заявил, что из всей карьеры пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона его больше всего поразили вице-чемпионство и победа над напарником по «Макларену » Фернандо Алонсо в дебютный сезон-2007.

«Выступления Льюиса-новичка в паре с Фернандо – это было нечто невероятное. Никогда не видел его лучше. То, что Льюис показал в свой первый сезон – самое впечатляющее, что я видел от него за всю карьеру.

Да, потом он выиграл много титулов, и неважно, было ему легко или нет, но тот сезон в «Макларене» был сумасшедшим по уровню. Полное безумие. В десять раз лучше, чем все, что было потом в его успешной карьере. Позже он стал знаменитостью, а в «Мерседесе » доминировал относительно легко», – высказался бразилец в подкасте Pelas Pistas.

Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио о характере Хэмилтона: «Гении так устроены – вспомните Леонардо, Эйнштейна. «Феррари» не стоило ставить на хорошего парня Леклера»

Владимир Башмаков о Хэмилтоне: «Даже мастер адаптаций Сайнс раскатился только к последней трети сезона»