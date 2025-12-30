  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен окажется в нужной машине и не повторит ошибку Алонсо. Макс очень умный»
7

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен окажется в нужной машине и не повторит ошибку Алонсо. Макс очень умный»

Штайнер уверен, что Ферстаппен продолжит побеждать при новом регламенте.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет претендовать на титулы, даже если сезон-2026 сложится неудачно.

«Макс окажется в нужной машине, и успехи продолжатся. Он очень умный, и его окружают умные люди. И, полагаю, контракт [с «Ред Булл»] позволяет это сделать, а команда, у которой будет лучший болид, захочет заполучить Макса Ферстаппена. И они это сделают – думаю, Макс имеет возможность это сделать со своей стороны.

Думаю, он уже все спланировал, чтобы не переходить так, как это делал Фернандо Алонсо. У Фернандо хорошо получалось постоянно выбирать не те машины. Для меня Фернандо – талант той же категории, но у него просто не получалось выигрывать, потому что он оказывался в плохих болидах.

На мой взгляд, Макс не повторит такую ошибку, потому что Йос, его отец, а также Раймонд [Вермюлен, менеджер Макса] сделают все возможное, чтобы обеспечить ему нужную машину. Не думаю, что нам стоит переживать по поводу Макса», – порассуждал эксперт.

Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»

Гюнтер Штайнер: «Через 20 лет будут помнить об эпохе Ферстаппена. Все помнят Шумахера, хотя Хаккинен был очень хорош»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
Раймонд Вермюлен
logoГюнтер Штайнер
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoЙос Ферстаппен
logoХаас
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Бермэн – очевидный кандидат для «Феррари» на 2027-й, если Хэмилтон завершит карьеру»
сегодня, 17:30
«Феррари» стала предпоследней по оценке за сезон от Racer, «Ред Булл» ниже «Рейсинг Буллз»
сегодня, 17:05
ФИА в 10 раз повысила взносы за протесты в «Ф-1»
сегодня, 15:28
Нельсон Пике-младший о Хэмилтоне в 2007-м: «В 10 раз лучше, чем все, что было потом в карьере Льюиса. Сумасшедший уровень»
сегодня, 15:01
Стефано Доменикали: «Ф-1» нужна сильная «Феррари». У Вассера, Хэмилтона и Леклера есть план, уверен»
сегодня, 13:44
Нельсон Пике-младший: «Стролл был рядом с Феттелем, но даже не близок к уровню Алонсо»
сегодня, 12:59
Гюнтер Штайнер: «Через 20 лет будут помнить об эпохе Ферстаппена. Все помнят Шумахера, хотя Хаккинен был очень хорош»
сегодня, 11:31
Ферстаппен, Норрис, Расселл – лучшие в 2025-м по версии самих пилотов, Леклер – 5-й, Алонсо – 7-й
сегодня, 10:36
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Вижу в Лоусоне нечто от гения»
сегодня, 10:19
Гюнтер Штайнер назвал Норриса звездой года: «Ферстаппен – первый среди проигравших»
сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00