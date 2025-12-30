Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен окажется в нужной машине и не повторит ошибку Алонсо. Макс очень умный»

Штайнер уверен, что Ферстаппен продолжит побеждать при новом регламенте.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен будет претендовать на титулы, даже если сезон-2026 сложится неудачно.

«Макс окажется в нужной машине, и успехи продолжатся. Он очень умный, и его окружают умные люди. И, полагаю, контракт [с «Ред Булл»] позволяет это сделать, а команда, у которой будет лучший болид, захочет заполучить Макса Ферстаппена . И они это сделают – думаю, Макс имеет возможность это сделать со своей стороны.

Думаю, он уже все спланировал, чтобы не переходить так, как это делал Фернандо Алонсо . У Фернандо хорошо получалось постоянно выбирать не те машины. Для меня Фернандо – талант той же категории, но у него просто не получалось выигрывать, потому что он оказывался в плохих болидах.

На мой взгляд, Макс не повторит такую ошибку, потому что Йос, его отец, а также Раймонд [Вермюлен, менеджер Макса] сделают все возможное, чтобы обеспечить ему нужную машину. Не думаю, что нам стоит переживать по поводу Макса», – порассуждал эксперт.

