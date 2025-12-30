Стефано Доменикали: «Ф-1» нужна сильная «Феррари». У Вассера, Хэмилтона и Леклера есть план, уверен»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о трудностях, которые испытывает «Феррари».
«Знаете, я позитивный человек. Считаю, не надо плакать и всегда настраиваться негативно. Команде нужен план. Уверен, у Фреда [Вассера], Льюиса [Хэмилтона] и Шарля [Леклера] есть план – это главное.
Важно отреагировать, а не сделать вид, что четвертое место в чемпионате – это нормально. Нам нужна сильная «Феррари», и команда заслуживает оказаться в более сильном положении.
Вот почему ей нужно зимой поработать над тем, чтобы была правильная энергия, правильный настрой. Все говорят о следующем сезоне, но никто не знает, каким будет расклад сил», – заявил бывший босс «Феррари» в эфире Sky Sports.
