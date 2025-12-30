  • Спортс
  • Нельсон Пике-младший: «Стролл был рядом с Феттелем, но даже не близок к уровню Алонсо»
7

Нельсон Пике-младший: «Стролл был рядом с Феттелем, но даже не близок к уровню Алонсо»

Пике сравнил выступления Стролла в паре с Феттелем и Алонсо.

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший обратил внимание на отставание Ланса Стролла от напарников по «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо.

«Себ в конце карьеры сражался со Строллом в «Астон Мартин» и почти всегда его опережал, однако Ланс был рядом. Может, Стролл уже не так вовлечен, но сейчас он даже не близок к уровню Фернандо. Ты постоянно видишь Фернандо в топ-10 – и в квалификациях, и в гонках», – заявил Нельсиньо в подкасте Pelas Pistas.

Бразилец также отметил, что Стролла недооценивают:

«По моему мнению, Ланс лучше, чем считается. Среди пилотов такого уровня талант может давать разницу в две-три десятых. Но ключевой момент – то, как ты ведешь себя под давлением, что делаешь в день гонки, как пилотируешь.

Проблема Ланса в отсутствии давления. Он просто пилотирует. Если он повредит днище в повороте или что-то в таком духе, он не будет об этом думать. Если тебе приходится помнить о сохранении работы и о счетах, которые нужно платить, это оказывает огромное влияние.

Мне не кажется, что Ланс так уж сильно хочет пилотировать. Я никогда с ним не работал – может, он каждый день проверяет данные Фернандо. Если так – ладно, я возьму свои слова назад, но непохоже, что у него есть необходимая страсть. Он под крылом своего отца [Лоренса Стролла, владельца «Астон Мартин»], что не идет на пользу в этом смысле. Хуже всего для Ланса, что его критикуют больше остальных. Это цена, которую приходится платить».

Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»

«Альтернативные награды» сайта «Ф-1»: Алонсо признан самым невезучим пилотом 2025 года

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
