Гюнтер Штайнер: «Через 20 лет будут помнить об эпохе Ферстаппена. Все помнят Шумахера, хотя Хаккинен был очень хорош»
Штайнер порассуждал о наследии Ферстаппена.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил, каким будет наследие пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и как нынешние гонки будут вспоминать через 20 лет.
«Я так думаю, будут помнить, что доминирующим гонщиком эпохи был Макс. У «Макларена» была лучшая машина, и «Макларен» чуть не ####### чемпионат.
Будут помнить об эпохе Макса Ферстаппена, пусть даже он не выиграл этот чемпионат. Такие пилоты появляются раз в 20 лет.
Все помнят Шумахера, хотя Хаккинен был очень хорош», – подчеркнул итальянец.
Гюнтер Штайнер назвал Норриса звездой года: «Ферстаппен – первый среди проигравших»
Боссы команд выбрали Ферстаппена лучшим пилотом года. Норрис – 2-й, Алонсо – 5-й, Леклер – 7-й, Хэмилтон не попал в топ-10
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости