Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер ответил, каким будет наследие пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена и как нынешние гонки будут вспоминать через 20 лет.

«Я так думаю, будут помнить, что доминирующим гонщиком эпохи был Макс. У «Макларена » была лучшая машина, и «Макларен» чуть не ####### чемпионат.

Будут помнить об эпохе Макса Ферстаппена , пусть даже он не выиграл этот чемпионат. Такие пилоты появляются раз в 20 лет.

Все помнят Шумахера , хотя Хаккинен был очень хорош», – подчеркнул итальянец.

