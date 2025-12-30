Ферстаппен, Норрис, Расселл – лучшие в 2025-м по версии самих пилотов, Леклер – 5-й, Алонсо – 7-й

Гонщики назвали Ферстаппена лучшим и оценили Расселла выше Пиастри.

Сайт «Формулы-1» опубликовал результаты голосования за звание лучшего пилота 2025 года по версии самих гонщиков.

В опросе приняли участие 16 спортсменов – все, кто завершил сезон, кроме Льюиса Хэмилтона («Феррари»), Юки Цуноды («Ред Булл»), Ланса Стролла («Астон Мартин») и Нико Хюлькенберга («Заубер»). Пилотам присуждались очки по системе «Ф-1» – от 25 баллов за первую позицию до одного – за десятую. Затем очки, полученные от всех респондентов, складывались.

Первые две строчки, как и в опросе руководителей команд, заняли лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и чемпион Ландо Норрис из «Макларена», однако третьим стал представитель «Мерседеса » Джордж Расселл, а не напарник Норриса Оскар Пиастри.

Кроме того, коллеги оценили Шарля Леклера из «Феррари» выше ветерана «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. В десятку сильнейших попал Алекс Албон («Уильямс»), но не пробился Хюлькенберг.

Топ-10 лучших гонщиков «Формулы-1» 2025 года по версии пилотов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Оливер Бермэн («Хаас»)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

