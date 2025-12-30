  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен, Норрис, Расселл – лучшие в 2025-м по версии самих пилотов, Леклер – 5-й, Алонсо – 7-й
2

Ферстаппен, Норрис, Расселл – лучшие в 2025-м по версии самих пилотов, Леклер – 5-й, Алонсо – 7-й

Гонщики назвали Ферстаппена лучшим и оценили Расселла выше Пиастри.

Сайт «Формулы-1» опубликовал результаты голосования за звание лучшего пилота 2025 года по версии самих гонщиков.

В опросе приняли участие 16 спортсменов – все, кто завершил сезон, кроме Льюиса Хэмилтона («Феррари»), Юки Цуноды («Ред Булл»), Ланса Стролла («Астон Мартин») и Нико Хюлькенберга («Заубер»). Пилотам присуждались очки по системе «Ф-1» – от 25 баллов за первую позицию до одного – за десятую. Затем очки, полученные от всех респондентов, складывались.

Первые две строчки, как и в опросе руководителей команд, заняли лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и чемпион Ландо Норрис из «Макларена», однако третьим стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл, а не напарник Норриса Оскар Пиастри.

Кроме того, коллеги оценили Шарля Леклера из «Феррари» выше ветерана «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. В десятку сильнейших попал Алекс Албон («Уильямс»), но не пробился Хюлькенберг.

Топ-10 лучших гонщиков «Формулы-1» 2025 года по версии пилотов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Оливер Бермэн («Хаас»)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

Боссы команд выбрали Ферстаппена лучшим пилотом года. Норрис – 2-й, Алонсо – 5-й, Леклер – 7-й, Хэмилтон не попал в топ-10

Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoРейсинг Буллз
logoЮки Цунода
logoОливер Бермэн
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoКарлос Сайнс
logoРед Булл
logoФеррари
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoНико Хюлькенберг
logoФернандо Алонсо
logoОскар Пиастри
logoУильямс
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoХаас
logoДжордж Расселл
logoЗаубер
logoМакларен
logoАлександр Албон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Вижу в Лоусоне нечто от гения»
сегодня, 10:19
Гюнтер Штайнер назвал Норриса звездой года: «Ферстаппен – первый среди проигравших»
сегодня, 09:45
Ральф Шумахер: «Хэмилтон игнорирует меня в паддоке, Леклер всегда дружелюбен»
сегодня, 09:09
Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен о том, заслужил ли Норрис титул: «Нет, если сравнивать с Ферстаппеном. Ландо не на уровне Хэмилтона и Шумахера»
сегодня, 08:33
Ландо Норрис о поддержке от Хэмилтона, Феттеля и Стоунера: «Их вера принесла мне два очка отрыва»
вчера, 17:51
Габриэл Бортолето: «Алонсо гордится мной»
вчера, 17:09
Франц Тост о травме Шумахера: «Сначала не переживал – Михаэль не рисковал на лыжах. Был ошеломлен, когда узнал о последствиях»
вчера, 16:42
Марцин Будковский: «Высока вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» в 2027 году»
вчера, 15:14
«Мерседес» и «Уильямс» – единственные команды, выступившие лучше, чем предполагала скорость болида (RaceFans)
вчера, 14:35
Фернандо Алонсо: «Получаю удовольствие от гонок, словно до сих пор 2005 год»
вчера, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00