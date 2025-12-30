0

Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Вижу в Лоусоне нечто от гения»

Пермейн обнаружил в Лоусоне задатки гения.

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высоко оценил мастерство пилота команды Лиама Лоусона.

«Я действительно вижу в нем нечто от гения. И, полагаю, это наша работа, моя в том числе – разобраться, что именно срабатывает, когда все складывается очень и очень здорово. А таких этапов было очень и очень много – в Австрии, Будапеште, квалификация и гонка в Баку. Давайте добьемся, чтобы так шло весь сезон.

[Гран-при Австрии] стал поворотным моментом. Мы что-то изменили в машине, но направление задали он и его гоночный инженер.

Лиам – огромный талант. Мы много обсуждаем Изака [Аджара], однако Лиам идеально справился с двумя самыми трудными квалификациями года – в Лас-Вегасе и Баку. Талант у него точно есть. Несомненно, в каких-то вещах он может прибавить. Он упорно трудится над этим – как и мы», – отметил менеджер.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при Азербайджана
Рейсинг Буллз
Формула-1
Гран-при Венгрии
Алан Пермейн
Гран-при Лас-Вегаса
Лиам Лоусон
Гран-при Австрии
Изак Аджар
