Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Вижу в Лоусоне нечто от гения»

Пермейн обнаружил в Лоусоне задатки гения.

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн высоко оценил мастерство пилота команды Лиама Лоусона .

«Я действительно вижу в нем нечто от гения. И, полагаю, это наша работа, моя в том числе – разобраться, что именно срабатывает, когда все складывается очень и очень здорово. А таких этапов было очень и очень много – в Австрии, Будапеште, квалификация и гонка в Баку. Давайте добьемся, чтобы так шло весь сезон.

[Гран-при Австрии ] стал поворотным моментом. Мы что-то изменили в машине, но направление задали он и его гоночный инженер.

Лиам – огромный талант. Мы много обсуждаем Изака [Аджара ], однако Лиам идеально справился с двумя самыми трудными квалификациями года – в Лас-Вегасе и Баку. Талант у него точно есть. Несомненно, в каких-то вещах он может прибавить. Он упорно трудится над этим – как и мы», – отметил менеджер.

