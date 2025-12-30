Гюнтер Штайнер назвал Норриса звездой года: «Ферстаппен – первый среди проигравших»

Штайнер присудил Норрису звание звезды сезона.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер выбрал звездой года пилота «Макларена » Ландо Норриса , а не его соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена.

«Пожалуй, отдадим это звание твоему Ландо. Считаю, он заслужил. Он выиграл чемпионат мира. [Соведущий подкаста The Red Flags] Мэтт и я списали его перед летним перерывом. Он отыгрался благодаря тебе, Брайан, потому что ты верил в него, а он верил в тебя. Уверен, он нас смотрит.

Думаю, он заслужил. Выбор между ним и Максом, но Макс не выиграл титул. Да, он провел фантастический сезон, но звезда года – Ландо. И это был непростой путь.

Второе место – значит, ты первый среди проигравших», – сказал Гюнтер.

