  Спортс
  Авто
  Новости
  • Гюнтер Штайнер назвал Норриса звездой года: «Ферстаппен – первый среди проигравших»
3

Гюнтер Штайнер назвал Норриса звездой года: «Ферстаппен – первый среди проигравших»

Штайнер присудил Норрису звание звезды сезона.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выбрал звездой года пилота «Макларена» Ландо Норриса, а не его соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Пожалуй, отдадим это звание твоему Ландо. Считаю, он заслужил. Он выиграл чемпионат мира. [Соведущий подкаста The Red Flags] Мэтт и я списали его перед летним перерывом. Он отыгрался благодаря тебе, Брайан, потому что ты верил в него, а он верил в тебя. Уверен, он нас смотрит.

Думаю, он заслужил. Выбор между ним и Максом, но Макс не выиграл титул. Да, он провел фантастический сезон, но звезда года – Ландо. И это был непростой путь.

Второе место – значит, ты первый среди проигравших», – сказал Гюнтер.

Боссы команд выбрали Ферстаппена лучшим пилотом года. Норрис – 2-й, Алонсо – 5-й, Леклер – 7-й, Хэмилтон не попал в топ-10

Норрис – редкий чемпион «Ф-1» без инстинкта убийцы. Упреки в слабости были напрасными?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
