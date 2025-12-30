Ральф Шумахер: «Хэмилтон игнорирует меня в паддоке, Леклер всегда дружелюбен»

Ральф Шумахер поведал о разнице в общении с Хэмилтоном и Леклером.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что гонщик «Феррари » Шарль Леклер всегда настроен дружелюбно, в отличие от напарника Льюиса Хэмилтона .

«Льюис игнорирует меня в паддоке. Но это нормально. Мы разные люди.

Я познакомился с ним, когда он только начинал выступать в «Формуле-1». Это был ужин в доме Лоренса Стролла – нас обоих пригласили. Тогда Льюис был еще новичком, другим пилотом.

«Формула-1 » влияет на людей. Льюис оказывается под большим давлением во всех смыслах. Часто он идет по паддоку в шлеме, если есть возможность.

Шарль всегда дружелюбен. Вот почему у меня, честно говоря, нет никаких отношений с Льюисом», – заявил немец.

