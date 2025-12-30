  • Спортс
  • Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен о том, заслужил ли Норрис титул: «Нет, если сравнивать с Ферстаппеном. Ландо не на уровне Хэмилтона и Шумахера»
Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен о том, заслужил ли Норрис титул: «Нет, если сравнивать с Ферстаппеном. Ландо не на уровне Хэмилтона и Шумахера»

Блекемолен поставил минимум трех чемпионов выше Норриса.

Бывший гонщик «Формулы-1» Михаэль Блекемолен ответил, заслужил ли пилот «Макларена» Ландо Норрис чемпионство в 2025 году.

«Нет, если сравнивать с Максом Ферстаппеном.

В Канаде… Это же было в Канаде? Там он просто въехал сзади [в Оскара Пиастри]. Тот наезд на Пиастри – действительно серьезная ошибка, если проводить параллели с Максом. И авария на «Трассе Америк» – такое просто случается. Можно подробно все разбирать, но что есть, то есть.

Скажу так: он не на уровне Хэмилтона и Шумахера», – отметил эксперт.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМихаэль Шумахер
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при США
logoЛандо Норрис
Гран-при Канады
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
