Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен о том, заслужил ли Норрис титул: «Нет, если сравнивать с Ферстаппеном. Ландо не на уровне Хэмилтона и Шумахера»

Блекемолен поставил минимум трех чемпионов выше Норриса.

Бывший гонщик «Формулы-1» Михаэль Блекемолен ответил, заслужил ли пилот «Макларена » Ландо Норрис чемпионство в 2025 году.

«Нет, если сравнивать с Максом Ферстаппеном .

В Канаде… Это же было в Канаде? Там он просто въехал сзади [в Оскара Пиастри ]. Тот наезд на Пиастри – действительно серьезная ошибка, если проводить параллели с Максом. И авария на «Трассе Америк» – такое просто случается. Можно подробно все разбирать, но что есть, то есть.

Скажу так: он не на уровне Хэмилтона и Шумахера », – отметил эксперт.

