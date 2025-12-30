Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен о том, заслужил ли Норрис титул: «Нет, если сравнивать с Ферстаппеном. Ландо не на уровне Хэмилтона и Шумахера»
Блекемолен поставил минимум трех чемпионов выше Норриса.
Бывший гонщик «Формулы-1» Михаэль Блекемолен ответил, заслужил ли пилот «Макларена» Ландо Норрис чемпионство в 2025 году.
«Нет, если сравнивать с Максом Ферстаппеном.
В Канаде… Это же было в Канаде? Там он просто въехал сзади [в Оскара Пиастри]. Тот наезд на Пиастри – действительно серьезная ошибка, если проводить параллели с Максом. И авария на «Трассе Америк» – такое просто случается. Можно подробно все разбирать, но что есть, то есть.
Скажу так: он не на уровне Хэмилтона и Шумахера», – отметил эксперт.
Экс-пилот «Ф-1» Блекемолен: «О Норрисе иногда думаешь: «Это не уровень чемпиона мира»
Норрис – редкий чемпион «Ф-1» без инстинкта убийцы. Упреки в слабости были напрасными?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости