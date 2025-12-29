Ландо Норрис о поддержке от Хэмилтона, Феттеля и Стоунера: «Их вера принесла мне два очка отрыва»

Норрис рассказал о поддержке от трех чемпионов.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис сообщил, что сообщения от многократных чемпионов «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона , Себастьяна Феттеля и двукратного обладателя титула в MotoGP Кейси Стоунера помогли ему стать лучшим по итогам сезона-2025.

«Я получал прекрасные сообщения и общался с невероятными людьми. С людьми, которые становились чемпионами в разных видах спорта, с Льюисом и другими – Себом , например. Мало кто знает, что я обсуждал с Себом разные вещи.

Многие эти люди, а также Стоунер посылали мне небольшие сообщения в самый нужный момент, писали: «Подумай об этом, верь в себя, сделай то, сделай это». И такие сообщения мне помогли.

Когда побеждаешь в чемпионате с отрывом в два очка, безусловно, можно сказать, что такие моменты веры со стороны других и принесли мне эти два очка. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех людей вокруг себя – два очка стали именно тем, что было нужно», – отметил Ландо.

