Франц Тост о травме Шумахера: «Сначала не переживал – Михаэль не рисковал на лыжах. Был ошеломлен, когда узнал о последствиях»
Тост рассказал, как воспринял травму Шумахера в 2013 году.
Бывший руководитель «Торо Россо» / «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз») Франц Тост поделился воспоминаниями о дне, когда узнал о тяжелой травме семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Инцидент произошел ровно 12 лет назад, 29 декабря 2013 года.
Австриец признался, что сначала не придал значения новости.
«Я просто подумал: «Насколько же знаменит Михаэль, что о падении на лыжах говорят в новостях?» Я не переживал, потому что часто катался с Михаэлем. Он был очень хорошим лыжником и не рисковал.
Когда я узнал о последствиях происшествия, просто не мог поверить. Я был ошеломлен и потрясен», – рассказал Тост.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
