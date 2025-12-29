Франц Тост о травме Шумахера: «Сначала не переживал – Михаэль не рисковал на лыжах. Был ошеломлен, когда узнал о последствиях»

Тост рассказал, как воспринял травму Шумахера в 2013 году.

Бывший руководитель «Торо Россо» / «Альфа Таури » (ныне «Рейсинг Буллз ») Франц Тост поделился воспоминаниями о дне, когда узнал о тяжелой травме семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера .

Инцидент произошел ровно 12 лет назад, 29 декабря 2013 года.

Австриец признался, что сначала не придал значения новости.

«Я просто подумал: «Насколько же знаменит Михаэль, что о падении на лыжах говорят в новостях?» Я не переживал, потому что часто катался с Михаэлем. Он был очень хорошим лыжником и не рисковал.

Когда я узнал о последствиях происшествия, просто не мог поверить. Я был ошеломлен и потрясен», – рассказал Тост.

