Марцин Будковский: «Высока вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» в 2027 году»

Будковский считает реалистичным скорый уход Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший исполнительный директор «Альпин » Марцин Будковский убежден, что неуверенные выступления «Ред Булл» в 2026 году резко повысят вероятность ухода Макса Ферстаппена в 2027-м.

«[Уход Гельмута Марко] создает возможности – у Макса потенциально есть причины покинуть команду. Но давайте посмотрим правде в глаза: все решит конкурентоспособность болида и коллектива. Разумеется, мотора тоже как части машины.

Если у «Ред Булл» будет доминирующий болид в следующем году и команда окажется на пороге новой эры доминирования, тогда Макс дважды подумает перед тем, как уйти. Полагаю, у него хорошие отношения с Лораном [Мекьесом].

Вряд ли он рад, что Гельмут ушел, но, уверен, его предупредили. Без понятия, что он думает. Все было сделано после заключительной гонки сезона, так что не было интервью или пресс-конференций – удобно.

Следующий год будет невероятно важным для рынка пилотов. Многие будут следить за тем, у кого хороший болид, кто проявляет себя здорово, а кто нет – особенно это касается моторов.

Ведь, как вы все знаете, легко скопировать болид во время сезона или на следующий год и по крайней мере частично отыграть отставание по аэродинамике. С двигателями это сделать гораздо труднее.

Думаю, для Макса существует окно возможностей для ухода. Вероятность того, что он уйдет, высока, однако этого не случится, если «Ред Булл » создаст доминирующий болид», – проанализировал ситуацию эксперт.

