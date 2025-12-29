  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Марцин Будковский: «Высока вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» в 2027 году»
0

Марцин Будковский: «Высока вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» в 2027 году»

Будковский считает реалистичным скорый уход Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковский убежден, что неуверенные выступления «Ред Булл» в 2026 году резко повысят вероятность ухода Макса Ферстаппена в 2027-м.

«[Уход Гельмута Марко] создает возможности – у Макса потенциально есть причины покинуть команду. Но давайте посмотрим правде в глаза: все решит конкурентоспособность болида и коллектива. Разумеется, мотора тоже как части машины.

Если у «Ред Булл» будет доминирующий болид в следующем году и команда окажется на пороге новой эры доминирования, тогда Макс дважды подумает перед тем, как уйти. Полагаю, у него хорошие отношения с Лораном [Мекьесом].

Вряд ли он рад, что Гельмут ушел, но, уверен, его предупредили. Без понятия, что он думает. Все было сделано после заключительной гонки сезона, так что не было интервью или пресс-конференций – удобно.

Следующий год будет невероятно важным для рынка пилотов. Многие будут следить за тем, у кого хороший болид, кто проявляет себя здорово, а кто нет – особенно это касается моторов.

Ведь, как вы все знаете, легко скопировать болид во время сезона или на следующий год и по крайней мере частично отыграть отставание по аэродинамике. С двигателями это сделать гораздо труднее.

Думаю, для Макса существует окно возможностей для ухода. Вероятность того, что он уйдет, высока, однако этого не случится, если «Ред Булл» создаст доминирующий болид», – проанализировал ситуацию эксперт.

Макс Ферстаппен о росте фанбазы: «Люди начали понимать, кто я такой»

Ральф Шумахер о составе мечты: «Михаэль и Ферстаппен – два лучших гонщика, которых я видел»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛоран Мекьес
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoАльпин
Марцин Будковский
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Мерседес» и «Уильямс» – единственные команды, выступившие лучше, чем предполагала скорость болида (RaceFans)
сегодня, 14:35
Фернандо Алонсо: «Получаю удовольствие от гонок, словно до сих пор 2005 год»
сегодня, 14:05
Владимир Башмаков о Хэмилтоне: «Даже мастер адаптаций Сайнс раскатился только к последней трети сезона»
сегодня, 13:11
12 лет назад Шумахер получил травму головы в Альпах
сегодня, 12:37
Боссы команд выбрали Ферстаппена лучшим пилотом года. Норрис – 2-й, Алонсо – 5-й, Леклер – 7-й, Хэмилтон не попал в топ-10
сегодня, 11:11
Флавио Бриаторе: «Алонсо должен был выиграть 6 или 8 титулов»
сегодня, 10:37
Победа Хэмилтона в спринте – лучший момент «Феррари» в 2025-м по версии сайта «Ф-1», двойная дисквалификация на следующий день – худший
сегодня, 10:15
Габриэл Бортолето: «Говорю друзьям, чтобы врезали по лицу, если я поменяюсь. Пока меня ни разу не ударили»
сегодня, 09:45
Гельмут Марко: «У Феттеля более аналитический подход, Ферстаппен поначалу полагался на инстинкты»
сегодня, 09:15
Гюнтер Штайнер о лучшем выступлении 2025-го: «Бразилия, шоу Ферстаппена»
сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00