Составы команд «Формулы-2» на сезон-2026: Херта, Камара, Данн, Мини сразятся за титул

Команды «Ф-2» определились с составами на 2026 год.

За «Инвикту» выступит действующий чемпион «Формулы-3» Рафаэл Камара, к «Хайтеку» присоединился экс-пилот «Индикара» Колтон Херта. Бывший гонщик программы «Макларена» Алекс Данн будет представлять «Роден», Габриэле Мини – «МП Моторспорт».

«Инвикта»: Рафаэл Камара, Йозуа Дюрксен

«Хайтек»: Колтон Херта, Ритомо Мията

«Кампос»: Никола Колов, Ноэль Леон

«ДАМС»: Дино Беганович, Роман Билински

«МП Моторспорт»: Оливер Гете, Габриэле Мини

«Према»: Мари Бойя, Себастьян Монтойя

«Роден»: Алекс Данн, Мартиниус Стенсхорне

«АРТ»: Тасанапол Интрафувасак, Куш Маини

«Эй-Ай-Экс Рейсинг»: Эмерсон Фиттипальди-младший, Киан Шилдс

«Ван Амерсфорт»: Никола Варроне, не объявлено

«Трайдент»: Джон Беннетт, Лоренс ван Хупен

Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
