Составы команд «Формулы-2» на сезон-2026: Херта, Камара, Данн, Мини сразятся за титул
За «Инвикту» выступит действующий чемпион «Формулы-3» Рафаэл Камара, к «Хайтеку» присоединился экс-пилот «Индикара» Колтон Херта. Бывший гонщик программы «Макларена» Алекс Данн будет представлять «Роден», Габриэле Мини – «МП Моторспорт».
Составы команд «Формулы-2» на сезон-2026
«Инвикта»: Рафаэл Камара, Йозуа Дюрксен
«Хайтек»: Колтон Херта, Ритомо Мията
«Кампос»: Никола Колов, Ноэль Леон
«ДАМС»: Дино Беганович, Роман Билински
«МП Моторспорт»: Оливер Гете, Габриэле Мини
«Према»: Мари Бойя, Себастьян Монтойя
«Роден»: Алекс Данн, Мартиниус Стенсхорне
«АРТ»: Тасанапол Интрафувасак, Куш Маини
«Эй-Ай-Экс Рейсинг»: Эмерсон Фиттипальди-младший, Киан Шилдс
«Ван Амерсфорт»: Никола Варроне, не объявлено
«Трайдент»: Джон Беннетт, Лоренс ван Хупен
