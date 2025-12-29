2

Габриэл Бортолето: «Алонсо гордится мной»

Бортолето заявил, что Алонсо им гордится.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето высказался об отношении со стороны сообщества «Формулы-1», а также своего менеджера – гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Здорово, когда твою работу признают люди в паддоке, в команде, а также фанаты. Иногда ты ограничен техникой в твоем распоряжении, и очень хорошие выступления не всегда видны. Важно, что команда знает о моей работе, об упорном труде.

Я часто разговариваю [с Алонсо]. И он дает много комментариев по поводу моих действий на трассе. И, считаю, он гордится мной. Я этому рад», – заявил бразилец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
