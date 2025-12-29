  • Спортс
«Мерседес» и «Уильямс» – единственные команды, выступившие лучше, чем предполагала скорость болида (RaceFans)

«Ред Булл» проиграл «Мерседесу», несмотря на более быструю машину.

Издание RaceFans поделилось рейтингом болидов 2025 года. Журналисты оценили скорость машин, рассчитав отставание от лидеров в каждой сессии каждого уик-энда.

Большинство команд в рейтинге расположилось на тех же позициях, что и в Кубке конструкторов. Лишь два коллектива заняли более высокие места в чемпионате, чем предполагала скорость машин: «Мерседес» стал вторым в командном зачете, опередив «Ред Булл», а «Уильямс» обыграл «Рейсинг Буллз».

Рейтинг команд «Формулы-1» по скорости болидов в 2025 году (RaceFans)

1. «Макларен» (среднее отставание в 0,08 процента от быстрейшего болида)

2. «Ред Булл» (0,33)

3. «Мерседес» (0,45)

4. «Феррари» (0,56)

5. «Рейсинг Буллз» (0,93)

6. «Уильямс» (0,95)

7. «Астон Мартин» (1,1)

8. «Хаас» (1,33)

9. «Заубер» (1,34)

10. «Альпин» (1,36) 

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
