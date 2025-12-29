Фернандо Алонсо: «Получаю удовольствие от гонок, словно до сих пор 2005 год»

Алонсо вспомнил первый титул и влияние чемпионства на карьеру.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался о том, как впервые выиграл титул – в 2005 году за «Рено ».

«Это был первый год карьеры, когда я приезжал на каждый Гран-при под настоящим давлением – необходимо было давать результат. До этого я двигался от гонки к гонке, старался показывать свой максимум, однако в 2005-м была очень конкретная цель: впервые я был в режиме борьбы за титул.

Болид оказался очень хорошим, и это было очень важно для всех. Это сильно все упрощает и создает хорошую атмосферу.

Регламент был совсем другим: всего один комплект шин и дозаправки, что делало борьбу более захватывающей. Более того, мы боролись с гигантом, с «Маклареном ». Он был немного быстрее, но испытывал проблемы с надежностью. Я переживал, получится ли воспользоваться каждой возможностью, ведь мы понимали, в какие-то уик-энды наша команда будет терять очки.

Все эти годы пролетели так быстро, потому что они всегда являлись продолжением тех чудесных сезонов. Вот почему я до сих пор гоняюсь. Я по-прежнему получаю удовольствие от этого, словно до сих пор 2005 год», – признался двукратный чемпион «Формулы-1» в эфире DAZN.

