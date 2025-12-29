Владимир Башмаков о Хэмилтоне: «Даже мастер адаптаций Сайнс раскатился только к последней трети сезона»

Башмаков отреагировал на трудный дебют Хэмилтона в «Феррари».

Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о проблемах, которые пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон испытывал в новой команде, и привел в пример переход Карлоса Сайнса из Скудерии в «Уильямс ».

«Льюис несколько стал заложником ситуации, что он оказался в новой команде, с абсолютно незнакомой культурой работы, силовой установкой – всю жизнь выступал с «Мерседесом », пусть даже разных поколений.

Мы видим, что Льюис адаптируется не так быстро. И даже вроде бы мастер адаптаций Карлос Сайнс, который выступал за семь или шесть команд, все равно адаптируется тяжело, хотя он менял силовые установки, и не раз. Но только к последней трети сезона Сайнс прямо раскатился-раскатился.

Для Льюиса все это, наверное, стало неким шоком. Плюс я много раз отмечал, что у Льюиса есть такая особенность: если машина не едет на победы, он резко теряет мотивацию. Мотивация ему скорость придает, а демотивация эту скорость будто резко снижает», – порассуждал Башмаков.

