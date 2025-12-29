  • Спортс
  • Владимир Башмаков о Хэмилтоне: «Даже мастер адаптаций Сайнс раскатился только к последней трети сезона»
3

Владимир Башмаков о Хэмилтоне: «Даже мастер адаптаций Сайнс раскатился только к последней трети сезона»

Башмаков отреагировал на трудный дебют Хэмилтона в «Феррари».

Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о проблемах, которые пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон испытывал в новой команде, и привел в пример переход Карлоса Сайнса из Скудерии в «Уильямс».

«Льюис несколько стал заложником ситуации, что он оказался в новой команде, с абсолютно незнакомой культурой работы, силовой установкой – всю жизнь выступал с «Мерседесом», пусть даже разных поколений.

Мы видим, что Льюис адаптируется не так быстро. И даже вроде бы мастер адаптаций Карлос Сайнс, который выступал за семь или шесть команд, все равно адаптируется тяжело, хотя он менял силовые установки, и не раз. Но только к последней трети сезона Сайнс прямо раскатился-раскатился.

Для Льюиса все это, наверное, стало неким шоком. Плюс я много раз отмечал, что у Льюиса есть такая особенность: если машина не едет на победы, он резко теряет мотивацию. Мотивация ему скорость придает, а демотивация эту скорость будто резко снижает», – порассуждал Башмаков.

Журналист Шмидт: «2026 год – последний шанс для Хэмилтона. Иначе его заменит Бермэн в 2027-м»

Жозе Моуринью: «Хэмилтон поздно включался в последних двух чемпионатах, но выиграл 7 или 8. «Бенфика» медленно разгоняется, но у клуба больше всего трофеев в Португалии»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
