12 лет назад Шумахер получил травму головы в Альпах

Прошло 12 лет с момента инцидента, который привел к тяжелой травме Михаэля Шумахера.

29 декабря 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» катался на лыжах во французских Альпах и получил травму головы, ударившись о камень.

С тех пор немец не появляется на публике, семья экс-гонщика не распространяет информацию о его здоровье.

Шумахер завершил выступления в «Ф-1» за год до инцидента, в 2012-м. Михаэль, представлявший «Джордан », «Бенеттон », «Феррари» и «Мерседес », остается рекордсменом по чемпионствам.

