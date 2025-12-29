12 лет назад Шумахер получил травму головы в Альпах
Прошло 12 лет с момента инцидента, который привел к тяжелой травме Михаэля Шумахера.
29 декабря 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» катался на лыжах во французских Альпах и получил травму головы, ударившись о камень.
С тех пор немец не появляется на публике, семья экс-гонщика не распространяет информацию о его здоровье.
Шумахер завершил выступления в «Ф-1» за год до инцидента, в 2012-м. Михаэль, представлявший «Джордан», «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес», остается рекордсменом по чемпионствам.
«Феррари» Шумахера – величайшая команда «Ф-1». Ее остановили специально
Опубликовал: Михаил Ширяев
