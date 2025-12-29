  • Спортс
  • Боссы команд выбрали Ферстаппена лучшим пилотом года. Норрис – 2-й, Алонсо – 5-й, Леклер – 7-й, Хэмилтон не попал в топ-10
10

Боссы команд выбрали Ферстаппена лучшим пилотом года. Норрис – 2-й, Алонсо – 5-й, Леклер – 7-й, Хэмилтон не попал в топ-10

Сайт «Ф-1» опубликовал результаты голосования боссов за лучшего гонщика.

Десять руководителей команд «Формулы-1» определили десятку сильнейших спортсменов 2025 года.

Каждый из боссов составил свой топ-10. Пилотам присуждались очки по системе «Ф-1» – от 25 баллов за первую позицию до одного – за десятую. Затем очки, полученные от всех менеджеров, складывались.

Первое место в пятый раз подряд занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завершивший сезон вторым. На второй и третьей строчках расположились чемпион Ландо Норрис и его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри. Ветеран «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал пятым, Шарль Леклер из «Феррари» – седьмым. В топ-10 попали новички Оливер Бермэн («Хаас») и Изак Аджар («Рейсинг Буллз»), в то время как пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не пробился в число сильнейших.

Топ-10 лучших гонщиков «Формулы-1» по версии руководителей команд

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Оливер Бермэн («Хаас»)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

10. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
