14

Флавио Бриаторе: «Алонсо должен был выиграть 6 или 8 титулов»

Бриаторе считает, что Алонсо мог стать самым титулованным пилотом в истории.

Исполнительный директор «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о таланте гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Такой пилот, как он, должен был выиграть шесть или восемь титулов, потому что он всегда являлся ключевым фактором в своей команде.

В жизни есть немного вещей, которые запоминаются навсегда. Браво, браво, браво. Браво, Фернандо», – сказал в эфире DAZN итальянец, работавший с двукратным чемпионом «Формулы-1» в «Рено».

«Альтернативные награды» сайта «Ф-1»: Алонсо признан самым невезучим пилотом 2025 года

Кто был лучшим в «Ф-1» в 2025-м? Пилоты, моторы и боссы – в нашей символической сборной

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoРено
logoАльпин
logoФернандо Алонсо
logoФлавио Бриаторе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Боссы команд выбрали Ферстаппена лучшим пилотом года. Норрис – 2-й, Алонсо – 5-й, Леклер – 7-й, Хэмилтон не попал в топ-10
33 минуты назад
Победа Хэмилтона в спринте – лучший момент «Феррари» в 2025-м по версии сайта «Ф-1», двойная дисквалификация на следующий день – худший
сегодня, 10:15
Габриэл Бортолето: «Говорю друзьям, чтобы врезали по лицу, если я поменяюсь. Пока меня ни разу не ударили»
сегодня, 09:45
Гельмут Марко: «У Феттеля более аналитический подход, Ферстаппен поначалу полагался на инстинкты»
сегодня, 09:15
Гюнтер Штайнер о лучшем выступлении 2025-го: «Бразилия, шоу Ферстаппена»
сегодня, 08:31
Журналист Шмидт: «2026 год – последний шанс для Хэмилтона. Иначе его заменит Бермэн в 2027-м»
вчера, 17:47
Саймон Ренни станет гоночным инженером Ферстаппена в случае ухода Ламбьязе (GdS)
вчера, 17:24
Маттиа Бинотто: «Для победы в Лиге чемпионов нужно знать, что это такое. Уитли точно знает»
вчера, 16:50
Ральф Шумахер о составе мечты: «Михаэль и Ферстаппен – два лучших гонщика, которых я видел»
вчера, 15:21
Джонни Херберт: «Надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул»
вчера, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00