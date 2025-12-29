Флавио Бриаторе: «Алонсо должен был выиграть 6 или 8 титулов»

Бриаторе считает, что Алонсо мог стать самым титулованным пилотом в истории.

Исполнительный директор «Альпин » Флавио Бриаторе поделился мнением о таланте гонщика «Астон Мартин » Фернандо Алонсо .

«Такой пилот, как он, должен был выиграть шесть или восемь титулов, потому что он всегда являлся ключевым фактором в своей команде.

В жизни есть немного вещей, которые запоминаются навсегда. Браво, браво, браво. Браво, Фернандо», – сказал в эфире DAZN итальянец, работавший с двукратным чемпионом «Формулы-1» в «Рено ».

