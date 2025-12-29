Победа Хэмилтона в спринте – лучший момент «Феррари» в 2025-м по версии сайта «Ф-1», двойная дисквалификация на следующий день – худший

«Ф-1» назвала два соседних дня лучшим и худшим для «Феррари».

Сайт «Формулы-1» подвел итоги сезона-2025 для «Феррари».

Лучшим моментом года признана победа Льюиса Хэмилтона в спринте на Гран-при Китая , худшим – дисквалификация британца и Шарля Леклера в основной гонке, которая случилась на следующий день.

Портал также отметил статистические показатели: лучшим результатом сезона стали вторые места Леклера в Монако и Мехико, в квалификациях монегаск переиграл напарника со счетом 19:5, в гонках – со счетом 18:3.

