Победа Хэмилтона в спринте – лучший момент «Феррари» в 2025-м по версии сайта «Ф-1», двойная дисквалификация на следующий день – худший
«Ф-1» назвала два соседних дня лучшим и худшим для «Феррари».
Сайт «Формулы-1» подвел итоги сезона-2025 для «Феррари».
Лучшим моментом года признана победа Льюиса Хэмилтона в спринте на Гран-при Китая, худшим – дисквалификация британца и Шарля Леклера в основной гонке, которая случилась на следующий день.
Портал также отметил статистические показатели: лучшим результатом сезона стали вторые места Леклера в Монако и Мехико, в квалификациях монегаск переиграл напарника со счетом 19:5, в гонках – со счетом 18:3.
Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?
Журналист Шмидт: «2026 год – последний шанс для Хэмилтона. Иначе его заменит Бермэн в 2027-м»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости