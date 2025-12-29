Габриэл Бортолето: «Говорю друзьям, чтобы врезали по лицу, если я поменяюсь. Пока меня ни разу не ударили»

Бортолето считает, что слава не поменяла его как личность.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето высказался о том, как на него повлияли выступления в «Формуле-1».

«Я вообще не изменился. Наверное, я научился лучше использовать свое время, но если говорить о личности и тому подобных вещах, не считаю, что я поменялся.

Мне нравится давать людям вокруг повод для улыбки, делать их счастливыми. На мой взгляд, это очень важно. Я стараюсь так поступать. Такова моя природа. В «Ф-1» очень легко [поменяться], ведь ты теперь в некотором роде знаменитость, и люди становятся немного другими – не теми, какими были.

Пока что я не вижу причин меняться. Я всегда шучу с друзьями и даже с людьми в команде, говорю: «Если я когда-нибудь поменяюсь, врежьте мне по лицу». Пока меня ни разу не ударили!» – сообщил новичок чемпионата.

