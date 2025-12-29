Гельмут Марко: «У Феттеля более аналитический подход, Ферстаппен поначалу полагался на инстинкты»
Марко сравнил сильные стороны Феттеля и Ферстаппена.
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о двух четырехкратных чемпионах мира, с которыми работал – Себастьяне Феттеле и Максе Ферстаппене.
«У Феттеля был более аналитический подход, он тратил бесчисленные часы с инженерами, пытаясь выжать из болида все, что можно.
Макс поначалу скорее полагался на инстинкты, однако сегодня вырос в пилота, который точно знает, чего хочет, а также способен повести за собой команду. Он особенный. Невероятно быстрый, невероятно талантливый и чрезвычайно сосредоточенный», – объяснил австриец в интервью Merkur.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
