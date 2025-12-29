Гюнтер Штайнер о лучшем выступлении 2025-го: «Бразилия, шоу Ферстаппена»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о лучшем выступлении сезона-2025.
Итальянец назвал третье место пилота «Ред Булл» Макс Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу. Тогда четырехкратный чемпион «Формулы-1» квалифицировался 16-м и стартовал с пит-лейн.
«Выберу Бразилию. Шоу Макса. Мне очень понравилось. Он и команда действительно проявили себя, стартовав с пит-лейн и поднявшись так высоко. Это было классно», – заявил эксперт в подкасте The Red Flags.
Штайнер согласился, что Ферстаппен способен превратить плохую гонку в хорошую:
«Да. Тот этап уже был потерян».
