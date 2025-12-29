Гюнтер Штайнер о лучшем выступлении 2025-го: «Бразилия, шоу Ферстаппена»

Штайнер посчитал подиум Ферстаппена в Бразилии сильнейшим перформансом года.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о лучшем выступлении сезона-2025.

Итальянец назвал третье место пилота «Ред Булл » Макс Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу. Тогда четырехкратный чемпион «Формулы-1» квалифицировался 16-м и стартовал с пит-лейн.

«Выберу Бразилию. Шоу Макса. Мне очень понравилось. Он и команда действительно проявили себя, стартовав с пит-лейн и поднявшись так высоко. Это было классно», – заявил эксперт в подкасте The Red Flags.

Штайнер согласился, что Ферстаппен способен превратить плохую гонку в хорошую:

«Да. Тот этап уже был потерян».

Прорывы Хюлькенберга и Ферстаппена на подиум и 6-е место Бермэна – в топ-10 лучших выступлений 2025-го по версии Autosport

Макс Ферстаппен о росте фанбазы: «Люди начали понимать, кто я такой»