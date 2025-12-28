Журналист Шмидт: «2026 год – последний шанс для Хэмилтона. Иначе его заменит Бермэн в 2027-м»

Шмидт считает, что Хэмилтон рискует потерять место в «Феррари» в 2027-м.

Обозреватель Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт высказался о первом сезоне Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Союз мечты Льюиса Хэмилтона и «Феррари» обернулся кошмаром.

«Мой худший сезон. Я на каждой трассе начинал с чистого листа. Сначала мы вообще не находили общий язык – потребовалось время», – извинялся рекордсмен.

Шарль Леклер затмил своего нового напарника. Все больше людей задаются вопросом, тот ли это Хэмилтон, который выиграл 105 Гран-при.

Перезагрузка 2026 года – последний шанс для Хэмилтона. Иначе его заменит Оливер Бермэн в 2027-м», – написал журналист.

