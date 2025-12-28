Саймон Ренни станет гоночным инженером Ферстаппена в случае ухода Ламбьязе (GdS)

Стало известно, кто заменит Ламбьязе в «Ред Булл» в случае ухода.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет работать с Саймоном Ренни в случае ухода из команды Джанпьеро Ламбьязе, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

К Ламбьязе, многолетнему гоночному инженеру Ферстаппена, проявляют интерес «Астон Мартин» и «Уильямс».

Ферстаппен уже сотрудничал с Ренни на двух этапах 2025 года, которые не мог посетить Джанпьеро.

Ранее Саймон был гоночным инженером Фернандо Алонсо , Роберта Кубицы , Ника Хайдфельда и Кими Райкконена в «Рено» / «Лотусе» и Марка Уэббера , Даниэля Риккардо и Алекса Албона в «Ред Булл».

