Саймон Ренни станет гоночным инженером Ферстаппена в случае ухода Ламбьязе (GdS)
Стало известно, кто заменит Ламбьязе в «Ред Булл» в случае ухода.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет работать с Саймоном Ренни в случае ухода из команды Джанпьеро Ламбьязе, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.
К Ламбьязе, многолетнему гоночному инженеру Ферстаппена, проявляют интерес «Астон Мартин» и «Уильямс».
Ферстаппен уже сотрудничал с Ренни на двух этапах 2025 года, которые не мог посетить Джанпьеро.
Ранее Саймон был гоночным инженером Фернандо Алонсо, Роберта Кубицы, Ника Хайдфельда и Кими Райкконена в «Рено» / «Лотусе» и Марка Уэббера, Даниэля Риккардо и Алекса Албона в «Ред Булл».
Инженер Ферстаппена Ламбьязе может стать руководителем «Астон Мартин» (The Race)
«Уильямс» и «Астон Мартин» конкурируют за Ламбьязе. Ожидается, что инженер Ферстаппена покинет «Ред Булл» (It.motorsport)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
