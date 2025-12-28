Маттиа Бинотто: «Для победы в Лиге чемпионов нужно знать, что это такое. Уитли точно знает»

Бинотто сообщил, что в «Ауди» привнес Уитли.

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто поделился мнением о Джонатане Уитли на посту руководителя команды.

Уитли перешел в коллектив, в 2025 году выступавший как «Заубер», из «Ред Булл », где трудился с 2006-го.

«Ауди » искала наилучший вариант из возможных. На мой взгляд, компания его получила в лице Джонатана. Чем шире опыт, тем лучше для любой команды и уж точно для нашей – требуется развитие, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

В первую очередь необходима психология победителя. Необходимо знать, что такое победа в Лиге чемпионов. Посмотрите, в завоевании скольких титулов принял участие Джонатан – он точно знает, что это такое.

И я доволен: я могу привнести собственный опыт. Это другая культура. У Джонатана – своя. Надеюсь, такое сочетание окажет позитивное влияние», – высказался Бинотто.

«Ф-1» покидает команда-легенда: «Заубер» гонял с лого МТС и «Челси», здесь начинали Кими и Феттель