Маттиа Бинотто: «Для победы в Лиге чемпионов нужно знать, что это такое. Уитли точно знает»
Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто поделился мнением о Джонатане Уитли на посту руководителя команды.
Уитли перешел в коллектив, в 2025 году выступавший как «Заубер», из «Ред Булл», где трудился с 2006-го.
«Ауди» искала наилучший вариант из возможных. На мой взгляд, компания его получила в лице Джонатана. Чем шире опыт, тем лучше для любой команды и уж точно для нашей – требуется развитие, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
В первую очередь необходима психология победителя. Необходимо знать, что такое победа в Лиге чемпионов. Посмотрите, в завоевании скольких титулов принял участие Джонатан – он точно знает, что это такое.
И я доволен: я могу привнести собственный опыт. Это другая культура. У Джонатана – своя. Надеюсь, такое сочетание окажет позитивное влияние», – высказался Бинотто.
