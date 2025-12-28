Ральф Шумахер о составе мечты: «Михаэль и Ферстаппен – два лучших гонщика, которых я видел»

Ральф Шумахер назвал идеальную пару гонщиков.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер ответил на вопрос о составе мечты, заявив, что его брат Михаэль Шумахер сработался бы с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Мой брат и Макс Ферстаппен. Это было бы очень интересно. Они хорошо бы поладили, потому что оба – пилоты высокого уровня, но при этом очень рассудительны. Думаю, это была бы очень здоровая борьба.

Но если говорить исключительно о мастерстве, это два лучших гонщика, которых я видел в «Формуле-1». Способность давать результат под давлением, всегда опережать напарников и по-настоящему выжимать все из болида и команды – вот что отличает этих двух пилотов», – заявил Ральф.

