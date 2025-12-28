  • Спортс
  • Ральф Шумахер о составе мечты: «Михаэль и Ферстаппен – два лучших гонщика, которых я видел»
4

Ральф Шумахер о составе мечты: «Михаэль и Ферстаппен – два лучших гонщика, которых я видел»

Ральф Шумахер назвал идеальную пару гонщиков.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер ответил на вопрос о составе мечты, заявив, что его брат Михаэль Шумахер сработался бы с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мой брат и Макс Ферстаппен. Это было бы очень интересно. Они хорошо бы поладили, потому что оба – пилоты высокого уровня, но при этом очень рассудительны. Думаю, это была бы очень здоровая борьба.

Но если говорить исключительно о мастерстве, это два лучших гонщика, которых я видел в «Формуле-1». Способность давать результат под давлением, всегда опережать напарников и по-настоящему выжимать все из болида и команды – вот что отличает этих двух пилотов», – заявил Ральф.

Макс Ферстаппен: «У меня всегда были бы четкие первый и второй номера, если бы я был боссом команды»

Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть талант для завоевания семи-восьми титулов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
