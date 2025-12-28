Джонни Херберт: «Надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул»
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о перспективах гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса.
«Карлос кажется прекрасным приобретением, учитывая опыт, который он получил в последнее время в «Феррари». Мы видели, как здорово он выступал в паре с Шарлем Леклером, к примеру. Потребовалось время, чтобы освоиться [в «Уильямсе»], однако во второй части сезона он ожил.
Если посадить Карлоса в «Макларен», он бы сражался бы за титул. Он в некотором смысле остается незамеченным, потому что он не такой разговорчивый или напористый, как Макс [Ферстаппен], скажем.
Он просто делает свою работу – в точности как отец [Карлос Сайнс-старший]. Рабочая этика Карлоса на очень высоком уровне, а это важно для команды. Надеюсь, он получит болид, который позволит сразиться за титул – считаю, он подошел бы к этому крайне профессионально», – отметил эксперт.
