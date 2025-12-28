  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонни Херберт: «Надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул»
0

Джонни Херберт: «Надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул»

Херберт хотел бы увидеть борьбу Сайнса за чемпионство.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о перспективах гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса.

«Карлос кажется прекрасным приобретением, учитывая опыт, который он получил в последнее время в «Феррари». Мы видели, как здорово он выступал в паре с Шарлем Леклером, к примеру. Потребовалось время, чтобы освоиться [в «Уильямсе»], однако во второй части сезона он ожил.

Если посадить Карлоса в «Макларен», он бы сражался бы за титул. Он в некотором смысле остается незамеченным, потому что он не такой разговорчивый или напористый, как Макс [Ферстаппен], скажем.

Он просто делает свою работу – в точности как отец [Карлос Сайнс-старший]. Рабочая этика Карлоса на очень высоком уровне, а это важно для команды. Надеюсь, он получит болид, который позволит сразиться за титул – считаю, он подошел бы к этому крайне профессионально», – отметил эксперт.

Карлос Сайнс: «Даже лучшим нужно время на адаптацию. Никто мне не верил, но сейчас все это поняли»

Карлос Сайнс-старший: «У сына есть талант, необходимый для титула в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoКарлос Сайнс
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoФеррари
logoМакларен
logoУильямс
logoКарлос Сайнс-старший
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Шмидт: «2026 год – последний шанс для Хэмилтона. Иначе его заменит Бермэн в 2027-м»
вчера, 17:47
Саймон Ренни станет гоночным инженером Ферстаппена в случае ухода Ламбьязе (GdS)
вчера, 17:24
Маттиа Бинотто: «Для победы в Лиге чемпионов нужно знать, что это такое. Уитли точно знает»
вчера, 16:50
Ральф Шумахер о составе мечты: «Михаэль и Ферстаппен – два лучших гонщика, которых я видел»
вчера, 15:21
Владимир Башмаков: «Пиастри должен нанести ответный удар в 2026-м, чтобы не стать вторым пилотом, как Култхард»
вчера, 14:29
Звезды «Дакара-2026»: Аль-Раджи, Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия сразятся за победу
вчера, 13:50
На «Сузуке» меняют асфальт перед Гран-при Японии-2026
вчера, 13:25Фото
Марцин Будковский об уходе Марко: «Отношения Гельмута и Минцлаффа уже не устраивали ни одну из сторон»
вчера, 12:49
«Уильямс» и «Астон Мартин» конкурируют за Ламбьязе. Ожидается, что инженер Ферстаппена покинет «Ред Булл» (It.motorsport)
вчера, 11:23
Ферстаппен, Маркес, Норрис – лучшие гонщики 2025-го по версии Autohebdo, экипажи Кубицы и Джовинацци выше Расселла, Леклер – 24-й
вчера, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00