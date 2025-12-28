Джонни Херберт: «Надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул»

Херберт хотел бы увидеть борьбу Сайнса за чемпионство.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о перспективах гонщика «Уильямса » Карлоса Сайнса .

«Карлос кажется прекрасным приобретением, учитывая опыт, который он получил в последнее время в «Феррари ». Мы видели, как здорово он выступал в паре с Шарлем Леклером, к примеру. Потребовалось время, чтобы освоиться [в «Уильямсе»], однако во второй части сезона он ожил.

Если посадить Карлоса в «Макларен », он бы сражался бы за титул. Он в некотором смысле остается незамеченным, потому что он не такой разговорчивый или напористый, как Макс [Ферстаппен], скажем.

Он просто делает свою работу – в точности как отец [Карлос Сайнс-старший]. Рабочая этика Карлоса на очень высоком уровне, а это важно для команды. Надеюсь, он получит болид, который позволит сразиться за титул – считаю, он подошел бы к этому крайне профессионально», – отметил эксперт.

Карлос Сайнс: «Даже лучшим нужно время на адаптацию. Никто мне не верил, но сейчас все это поняли»

Карлос Сайнс-старший: «У сына есть талант, необходимый для титула в «Ф-1»