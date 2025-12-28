Владимир Башмаков: «Пиастри должен нанести ответный удар в 2026-м, чтобы не стать вторым пилотом, как Култхард»

Башмаков считает, что Пиастри необходимо ответить Норрису в 2026-м.

Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о том, сможет ли в 2026 году Оскар Пиастри нанести ответный удар в борьбе с напарником по «Макларену » и новым чемпионом «Формулы-1» Ландо Норрисом .

«Он должен. Если он не сделает, то может попасть в роль второго пилота – может, не такого, как Баррикелло , но такого, как Култхард .

Видно, что есть в чем прибавить, набраться опыта, и тогда все получится», – объяснил Владимир.

