Владимир Башмаков: «Пиастри должен нанести ответный удар в 2026-м, чтобы не стать вторым пилотом, как Култхард»
Башмаков считает, что Пиастри необходимо ответить Норрису в 2026-м.
Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о том, сможет ли в 2026 году Оскар Пиастри нанести ответный удар в борьбе с напарником по «Макларену» и новым чемпионом «Формулы-1» Ландо Норрисом.
«Он должен. Если он не сделает, то может попасть в роль второго пилота – может, не такого, как Баррикелло, но такого, как Култхард.
Видно, что есть в чем прибавить, набраться опыта, и тогда все получится», – объяснил Владимир.
