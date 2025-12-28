  • Спортс
0

Звезды «Дакара-2026»: Аль-Раджи, Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия сразятся за победу

С 3 по 17 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2026».

В гонке выступят более 800 участников.

В зачете внедорожников сразятся действующий чемпион Язид Аль-Раджи, Карлос Сайнс-старший, Себастьян Леб, Нассер Аль-Аттия, Стефан Петерансель, Маттиас Экстрем и другие звезды.

Список ключевых участников

Внедорожники

Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота»)

Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд»)

Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа»)

Себастьян Леб (Франция, «Дачиа»)

Стефан Петерансель (Франция, «Дефендер»)

Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд»)

Денис Кротов (Кыргызстан, «Форд»)

Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота»)

Лукаш Мораеш (Бразилия, «Дачиа»)

Мотоциклы

Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ»)

Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро»)

Рикки Брейбек (США, «Хонда»)

Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ»)

Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда»)

Грузовики

Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко»)

Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «ММ Текнолоджи»)

Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи»)

Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко»)

Расписание этапов «Дакара-2026»

Опубликовал: Михаил Ширяев
