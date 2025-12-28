На «Сузуке» меняют асфальт перед Гран-при Японии-2026

Автодром «Сузука» сообщил о работах перед Гран-при Японии 2026 года, который пройдет 29 марта.

На значительной части трассы поменяют асфальт, что скажется на уровне сцепления на предстоящем этапе «Формулы-1».

Болельщики смогут приобрести куски асфальта с культового трека.

Сакура и «Ф-1» =😍 Вот почему Гран-при Японии теперь весной!

Фото: соцсети трассы «Сузука»