«Уильямс» и «Астон Мартин» конкурируют за Ламбьязе. Ожидается, что инженер Ферстаппена покинет «Ред Булл» (It.motorsport)

У Ламбьязе есть два предложения от соперников «Ред Булл».

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена , все ближе к уходу из «Ред Булл», предполагает итальянская редакция Motorsport.com.

Ранее стало известно, что Джи-Пи может продолжить карьеру в «Астон Мартин», где инженеру предлагают должность топ-уровня – возможно, руководителя гоночной команды.

Итальянское издание сообщает, что Ламбьязе также ведет переговоры с руководителем «Уильямса » Джеймсом Воулзом.

«Похоже, Джанпьеро Ламбьязе не останется в «Ред Булл », – пишет журналист Франко Нуньес.

Джи-Пи привлекает проект «Уильямса». В то же время «Астон Мартин» сделал специалисту «щедрое предложение», которое не потребует от британско-итальянского инженера посещения всех 24 Гран-при.

Нынешний руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи не планирует заниматься всеми организационными вопросами и готов к изменению в структуре менеджмента. Утверждается, что знаменитый конструктор всегда высоко оценивал Ламбьязе, когда работал в «Ред Булл», и будет рад воссоединению.

«Некоторые рассматривают предложение Ламбьязе как попытку выстроить отношения с Максом Ферстаппеном перед трансферным окном 2027 года.

Если Джанпьеро выберет «Уильямс», станет понятно, что Супермакс не имеет никакого отношения к сделке», – отмечается в статье.

