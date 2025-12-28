  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен, Маркес, Норрис – лучшие гонщики 2025-го по версии Autohebdo, экипажи Кубицы и Джовинацци выше Расселла, Леклер – 24-й
5

Ферстаппен, Маркес, Норрис – лучшие гонщики 2025-го по версии Autohebdo, экипажи Кубицы и Джовинацци выше Расселла, Леклер – 24-й

Маркес попал в тройку сильнейших спортсменов в гонках в 2025-м.

Французское издание Autohebdo опубликовало рейтинг 50 лучших гонщиков 2025 года во всем автоспорте, в том числе в мотогонках и ралли-рейдах.

В топ-3 попали вице-чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл», обладатель титула в MotoGP Марк Маркес и чемпион «Ф-1» Ландо Норрис из «Макларена».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал девятым, уступив двум экипажам из чемпионата мира по гонкам на выносливость, новичок «Рейсинг Буллз» Изак Аджар, переходящий в «Ред Булл» – десятым. Представитель «Феррари» Шарль Леклер оказался ниже чемпионов Академии «Ф-1», «Формулы-3», «Формулы E», «Формулы-2» и NASCAR.

Лучшие гонщики 2025 года (Autohebdo)

1. Макс Ферстаппен («Ф-1», «Ред Булл»)

2. Марк Маркес (MotoGP)

3. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)

4. Себастьян Ожье (WRC)

5. Алекс Палоу («Индикар»)

6. Оскар Пиастри («Ф-1», «Макларен»)

7. Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Йе Йефей (WEC)

8. Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо (WEC)

9. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)

10. Изак Аджар («Ф-1», «Рейсинг Буллз»)…

13. Алекс Маркес (MotoGP)…

17. Дориан Пен (Академия «Ф-1»)

18. Рафаэл Камара («Ф-3»)

19. Марко Беццекки (MotoGP)…

21. Оливер Роулэнд («Формула E»)

22. Леонардо Форнароли («Ф-2»)

23. Кайл Ларсон (NASCAR)

24. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)

25. Андреа Кими Антонелли («Ф-1», «Мерседес»)…

27. Карлос Сайнс («Ф-1», «Уильямс»)

28. Лукаш Мораеш (чемпионат мира по ралли-рейдам)…

34. Аюму Иваса («Супер-Формула»)…

36. Педро Акоста (MotoGP)…

39. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Заубер»)

Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й

Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autohebdo
Леонардо Форнароли
logoНико Хюлькенберг
Алессандро Пьер Гвиди
Супер-Формула
Себастьян Ожье
ралли-рейды
logoОскар Пиастри
logoМарк Маркес
Оливер Роулэнд
logoУильямс
logoФормула-1
logoРоберт Кубица
logoчемпионат мира MotoGP
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
Аюму Иваса
logoИндикар
logoДжордж Расселл
Джеймс Каладо
logoЗаубер
logoМакларен
logoРейсинг Буллз
чемпионат мира по ралли
Алекс Маркес
logoWEC
logoАлекс Палоу
logoАндреа Кими Антонелли
Рафаэл Камара
logoКарлос Сайнс
logoИзак Аджар
logoФеррари
logoРед Булл
logoАнтонио Джовинацци
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoФормула-3
Педро Акоста
Кайл Ларсон
Академия Ф-1
logoФормула-2
Марко Беццекки
logoNASCAR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Шмидт: «2026 год – последний шанс для Хэмилтона. Иначе его заменит Бермэн в 2027-м»
вчера, 17:47
Саймон Ренни станет гоночным инженером Ферстаппена в случае ухода Ламбьязе (GdS)
вчера, 17:24
Маттиа Бинотто: «Для победы в Лиге чемпионов нужно знать, что это такое. Уитли точно знает»
вчера, 16:50
Ральф Шумахер о составе мечты: «Михаэль и Ферстаппен – два лучших гонщика, которых я видел»
вчера, 15:21
Джонни Херберт: «Надеюсь, Сайнс получит болид, который позволит сразиться за титул»
вчера, 15:01
Владимир Башмаков: «Пиастри должен нанести ответный удар в 2026-м, чтобы не стать вторым пилотом, как Култхард»
вчера, 14:29
Звезды «Дакара-2026»: Аль-Раджи, Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия сразятся за победу
вчера, 13:50
На «Сузуке» меняют асфальт перед Гран-при Японии-2026
вчера, 13:25Фото
Марцин Будковский об уходе Марко: «Отношения Гельмута и Минцлаффа уже не устраивали ни одну из сторон»
вчера, 12:49
«Уильямс» и «Астон Мартин» конкурируют за Ламбьязе. Ожидается, что инженер Ферстаппена покинет «Ред Булл» (It.motorsport)
вчера, 11:23
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00