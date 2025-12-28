Ферстаппен, Маркес, Норрис – лучшие гонщики 2025-го по версии Autohebdo, экипажи Кубицы и Джовинацци выше Расселла, Леклер – 24-й
Французское издание Autohebdo опубликовало рейтинг 50 лучших гонщиков 2025 года во всем автоспорте, в том числе в мотогонках и ралли-рейдах.
В топ-3 попали вице-чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл», обладатель титула в MotoGP Марк Маркес и чемпион «Ф-1» Ландо Норрис из «Макларена».
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал девятым, уступив двум экипажам из чемпионата мира по гонкам на выносливость, новичок «Рейсинг Буллз» Изак Аджар, переходящий в «Ред Булл» – десятым. Представитель «Феррари» Шарль Леклер оказался ниже чемпионов Академии «Ф-1», «Формулы-3», «Формулы E», «Формулы-2» и NASCAR.
Лучшие гонщики 2025 года (Autohebdo)
1. Макс Ферстаппен («Ф-1», «Ред Булл»)
2. Марк Маркес (MotoGP)
3. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)
4. Себастьян Ожье (WRC)
5. Алекс Палоу («Индикар»)
6. Оскар Пиастри («Ф-1», «Макларен»)
7. Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Йе Йефей (WEC)
8. Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо (WEC)
9. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)
10. Изак Аджар («Ф-1», «Рейсинг Буллз»)…
13. Алекс Маркес (MotoGP)…
17. Дориан Пен (Академия «Ф-1»)
18. Рафаэл Камара («Ф-3»)
19. Марко Беццекки (MotoGP)…
21. Оливер Роулэнд («Формула E»)
22. Леонардо Форнароли («Ф-2»)
23. Кайл Ларсон (NASCAR)
24. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)
25. Андреа Кими Антонелли («Ф-1», «Мерседес»)…
27. Карлос Сайнс («Ф-1», «Уильямс»)
28. Лукаш Мораеш (чемпионат мира по ралли-рейдам)…
34. Аюму Иваса («Супер-Формула»)…
36. Педро Акоста (MotoGP)…
39. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Заубер»)
