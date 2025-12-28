Ферстаппен, Маркес, Норрис – лучшие гонщики 2025-го по версии Autohebdo, экипажи Кубицы и Джовинацци выше Расселла, Леклер – 24-й

Маркес попал в тройку сильнейших спортсменов в гонках в 2025-м.

Французское издание Autohebdo опубликовало рейтинг 50 лучших гонщиков 2025 года во всем автоспорте, в том числе в мотогонках и ралли-рейдах.

В топ-3 попали вице-чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл», обладатель титула в MotoGP Марк Маркес и чемпион «Ф-1» Ландо Норрис из «Макларена ».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл стал девятым, уступив двум экипажам из чемпионата мира по гонкам на выносливость, новичок «Рейсинг Буллз» Изак Аджар, переходящий в «Ред Булл» – десятым. Представитель «Феррари» Шарль Леклер оказался ниже чемпионов Академии «Ф-1», «Формулы-3», «Формулы E», «Формулы-2» и NASCAR.

Лучшие гонщики 2025 года (Autohebdo)

1. Макс Ферстаппен («Ф-1», «Ред Булл »)

2. Марк Маркес (MotoGP)

3. Ландо Норрис («Ф-1», «Макларен»)

4. Себастьян Ожье (WRC)

5. Алекс Палоу («Индикар »)

6. Оскар Пиастри («Ф-1», «Макларен»)

7. Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Йе Йефей (WEC)

8. Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо (WEC)

9. Джордж Расселл («Ф-1», «Мерседес»)

10. Изак Аджар («Ф-1», «Рейсинг Буллз»)…

13. Алекс Маркес (MotoGP)…

17. Дориан Пен (Академия «Ф-1»)

18. Рафаэл Камара («Ф-3»)

19. Марко Беццекки (MotoGP)…

21. Оливер Роулэнд («Формула E»)

22. Леонардо Форнароли («Ф-2»)

23. Кайл Ларсон (NASCAR)

24. Шарль Леклер («Ф-1», «Феррари»)

25. Андреа Кими Антонелли («Ф-1», «Мерседес»)…

27. Карлос Сайнс («Ф-1», «Уильямс»)

28. Лукаш Мораеш (чемпионат мира по ралли-рейдам)…

34. Аюму Иваса («Супер-Формула»)…

36. Педро Акоста (MotoGP)…

39. Нико Хюлькенберг («Ф-1», «Заубер»)

Палоу – 3-й в списке лучших гонщиков 2025-го от Autosport, Ожье – 4-й, Норрис – 6-й, Кубица – 8-й, Хэмилтон – 47-й

Ферстаппен, Расселл, Норрис – лучшие гонщики 2025 года по версии Sky Sports, Пиастри на равных с Леклером