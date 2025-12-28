Лоран Мекьес об увольнении Цуноды: «Очень тяжелое решение»

Мекьес признался, что увольнение Цуноды далось нелегко.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес прокомментировал разрыв с Юки Цунодой .

«Очень тяжелое решение. Непросто выступать во второй машине «Ред Булл». У нас трудный в управлении болид. И, разумеется, мы делали все возможное, чтобы поддержать Юки.

В какой-то момент мы были вынуждены сделать нелегкий выбор, исходя из нашего видения на ближайшие годы», – объяснил менеджер.

