Лоран Мекьес об увольнении Цуноды: «Очень тяжелое решение»
Мекьес признался, что увольнение Цуноды далось нелегко.
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес прокомментировал разрыв с Юки Цунодой.
«Очень тяжелое решение. Непросто выступать во второй машине «Ред Булл». У нас трудный в управлении болид. И, разумеется, мы делали все возможное, чтобы поддержать Юки.
В какой-то момент мы были вынуждены сделать нелегкий выбор, исходя из нашего видения на ближайшие годы», – объяснил менеджер.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
