0

Лоран Мекьес об увольнении Цуноды: «Очень тяжелое решение»

Мекьес признался, что увольнение Цуноды далось нелегко.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес прокомментировал разрыв с Юки Цунодой.

«Очень тяжелое решение. Непросто выступать во второй машине «Ред Булл». У нас трудный в управлении болид. И, разумеется, мы делали все возможное, чтобы поддержать Юки.

В какой-то момент мы были вынуждены сделать нелегкий выбор, исходя из нашего видения на ближайшие годы», – объяснил менеджер.

Юки Цунода: «Контракт с «Ред Булл» не позволял вести переговоры о сезоне-2026. Интерес ко мне был»

Юки Цунода: «Я еще не закончил. Жизнь полна испытаний, и это – мое»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
