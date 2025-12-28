  • Спортс
  • Марцин Будковский об уходе Марко: «Отношения Гельмута и Минцлаффа уже не устраивали ни одну из сторон»
Марцин Будковский об уходе Марко: «Отношения Гельмута и Минцлаффа уже не устраивали ни одну из сторон»

Будковский назвал потенциальную причину ухода Марко.

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковский прокомментировал трения между экс-советником «Ред Булл» Гельмутом Марко и боссом компании Оливером Минцлаффом, которые вызвали уход первого.

«Это чистая интуиция, но отношения между новым менеджментом «Ред Булл» и Минцлаффом с одной стороны и Гельмутом с другой были напряженными. Гельмут был частью этой группы в последние годы по некоторым причинам – частично это связано с поддержкой со стороны [Макса и Йоса] Ферстаппенов.

Отношения стали слишком напряженными – это мое понимание ситуации. Было слишком много разногласий. Минцлафф и австрийская сторона готовы взять на себя больше полномочий, принимать решения независимо. Наверное, в какой-то момент австрийцы и Минцлафф поняли, что не хотят больше работать с Гельмутом, или же Гельмут не был согласен с таким положением дел.

Гельмут склонен к бинарному мышлению, и ему необходима полная свобода в принятии решений, чтобы быть счастливым на своей должности. Не думаю, что ему это предоставляли. Так что, может быть, это он решил уйти, а, может, его вынудили. В любом случае отношения уже не устраивали ни одну из сторон», – заключил эксперт.

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду

Марко выписан из директоров «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Марцин Будковский
Оливер Минцлафф
