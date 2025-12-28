Владимир Башмаков согласен, что очки нужно начислять всему пелотону «Ф-1»: «Я бы это сказал даже 25 лет назад»
Комментатор Владимир Башмаков ответил на вопрос, необходимо ли в «Формуле-1» выписывать очки всем пилотам, как в «Индикаре».
«Да, да, да, да. Я бы это сказал даже 25 лет назад. Пересматриваю Гран-при Франции 1999 года и думаю: ну как так, шесть человек получают очки. Бадоер приехал в десятке – он же заслужил очки в этой гонке. Так что на 100 процентов.
Очки за спринты? Не буду отвечать, потому что я вообще не люблю спринты, не понимаю их в «Формуле-1». Я даже понимаю «дабл-хедеры»: ну, сделайте два полноценных Гран-при в субботу и воскресенье, но спринт мне не нравится. Есть те, кто спринты любит, но зачастую они скучные – мое мнение», – высказался эксперт.
