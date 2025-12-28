Жак Вильнев: «Не хочу обсуждать «Феррари» – опять получу кучу негатива»

Вильнев объяснил, почему стремится не говорить о «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев признался, что не хочет комментировать провалы итальянской команды.

«Я даже не хочу обсуждать «Феррари». Опять получу кучу негатива.

«Феррари» критиковать легко, потому что команда всегда в центре внимания. Ты постоянно видишь все, что там делают или не делают. С другими коллективами ситуация иная», – сообщил канадец.

