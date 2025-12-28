Серхио Перес: «Самый тяжелый период был не в «Ред Булл», а в «Макларене»

Перес назвал самый трудный сезон в «Формуле-1».

Гонщик «Кадиллака » с 2026 года Серхио Перес не согласен, что провел самый тяжелый период карьеры в «Ред Булл».

«Нет – считаю, в «Макларене » [в 2013-м]. Было очень трудно, потому что моя карьера только начиналась. Во время своего второго сезона [в 2012-м] у меня был шанс подписать контракт с тремя командами, тремя большими командами. Ты думаешь, что покоряешь «Формулу-1».

Та «Формула-1 » была слишком маленьким мирком. Все команды хотят тебя заполучить, ты принимаешь решение, а оно оказывается неверным. Я прошел путь от восходящей звезды до пилота, у которого не было места в «Формуле-1» на ближайший сезон. Всего три года в «Формуле-1», а на четвертый я должен был уйти. Слава богу, появилась отличная возможность в «Форс-Индии», и у меня получилась очень красивая история», – поделился воспоминаниями Чеко.

