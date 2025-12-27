  • Спортс
  • Владимир Башмаков: «Бинотто – лучший руководитель «Феррари» со времен Тодта. Посмотрите, какие результаты при «клоуне» и какие при Вассере»
37

Владимир Башмаков: «Бинотто – лучший руководитель «Феррари» со времен Тодта. Посмотрите, какие результаты при «клоуне» и какие при Вассере»

Башмаков уверен, что «Феррари» допустила огромную ошибку, убрав Бинотто.

Комментатор Владимир Башмаков не согласился, что Фредерик Вассер является лучшим руководителем «Феррари» со времен Стефано Доменикали, напомнив о работе Маттиа Бинотто.

«Нет, нет и нет. На 200 процентов, хотя такого не существует, лучший руководитель – Бинотто. Посмотрите, как сейчас «Заубер» развивается, «Феррари» начинает объезжать периодически.

То, что убрали Бинотто – самая большая глупость, которую сделали в «Феррари». Не хватило времени, чтобы все выстроить. «Вот, он такой плохой, Руэду не уволил» – ну, поувольняли всех, Руэду уволили, Кардиле уволили. Что, поехали? «Как вы там, потомки?» – помните, такие мемы раньше были. Где «Феррари» без Бинотто?

И при Бинотто не все было просто, но дело не в конкретных персонажах, а в цепочке. Если вам в институте нужно на 50 страниц написать работу, и вы одновременно пишете разные части предложения – это построение машины «Формулы-1». Все должно быть идеально.

И Бинотто говорил: цепочка не выстроена. Почему не выстроил? Потому что не успел. За год это не делается, за два года тоже. Убрали Бинотто и совершили очень большую ошибку, я считаю.

Так что лучший руководитель [даже] со времен Жана Тодта – это Бинотто. Кто-то говорил: Бинотто – клоун. Ну, посмотрите, какие результаты при «клоуне» и какие при Вассере, который на самом деле очень крутой человек в мировом автоспорте», – высказался журналист.

Маттиа Бинотто: «Ауди» не планирует становиться главным сюрпризом «Ф-1» следующего сезона»

Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
Владимир Башмаков
Энрико Кардиле
