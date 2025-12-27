«Альтернативные награды» сайта «Ф-1»: Алонсо признан самым невезучим пилотом 2025 года
Официальный портал «Формулы-1» выписал «альтернативные награды» за сезон-2025.
Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» признали самым невезучим гонщиком. Двукратный чемпион мира сетовал на неудачи, когда не мог набрать очки в начале года. Во второй половине сезона испанцу удалось опередить напарника Ланса Стролла и пробиться в топ-10 по итогам чемпионата.
Самым забавным моментом сайт назвал гонку в болидах Lego перед Гран-при Майами, лучшим радиосообщением – фраза «должно быть, это вода» от Брайана Боцци, инженера пилота «Феррари» Шарля Леклера.
Виртуальный приз за лучшую специальную ливрею получил «Ред Булл» за расцветку для Гран-при Японии, за лучший особый шлем – Льюис Хэмилтон из «Феррари» в Лас-Вегасе.
Также были отмечены достижения в некоторых других категориях – в частности, лучшей совместной поездкой признали эпизод на параде пилотов перед Гран-при Сан-Паулу, когда лидер «Мерседеса» Джордж Расселл подсел в двухместную машину к напарникам по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Юки Цуноде.
