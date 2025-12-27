«Альтернативные награды» сайта «Ф-1»: Алонсо признан самым невезучим пилотом 2025 года

Сайт «Ф-1» согласился с тем, что Алонсо признал себя самым невезучим.

Официальный портал «Формулы-1» выписал «альтернативные награды» за сезон-2025.

Фернандо Алонсо из «Астон Мартин » признали самым невезучим гонщиком. Двукратный чемпион мира сетовал на неудачи, когда не мог набрать очки в начале года. Во второй половине сезона испанцу удалось опередить напарника Ланса Стролла и пробиться в топ-10 по итогам чемпионата.

Самым забавным моментом сайт назвал гонку в болидах Lego перед Гран-при Майами , лучшим радиосообщением – фраза «должно быть, это вода» от Брайана Боцци, инженера пилота «Феррари» Шарля Леклера .

Виртуальный приз за лучшую специальную ливрею получил «Ред Булл » за расцветку для Гран-при Японии , за лучший особый шлем – Льюис Хэмилтон из «Феррари» в Лас-Вегасе .

Также были отмечены достижения в некоторых других категориях – в частности, лучшей совместной поездкой признали эпизод на параде пилотов перед Гран-при Сан-Паулу, когда лидер «Мерседеса» Джордж Расселл подсел в двухместную машину к напарникам по «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Юки Цуноде.

У Алонсо 0 очков за 7 Гран-при – худший старт с 2017-го. Двукратный чемпион «Ф-1» назвал себя «самым невезучим гонщиком ####### мира» в Имоле

Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»