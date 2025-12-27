Карлос Сайнс-старший: «У сына есть талант, необходимый для титула в «Ф-1»

Сайнс-старший заявил, что у его сына есть способности для чемпионства.

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший высказался о том, может ли его сын Карлос Сайнс, выступающий в «Формуле-1» за «Уильямс », выиграть титул.

«Я очень верю в него, и мне хочется так думать. Это вполне естественно – я его отец, я поддерживаю его. Я знаю, насколько он способен и талантлив.

Считаю, у него есть талант, необходимый для этого. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте, все должно сложиться идеально. Он сражается и упорно трудится, и это его главная цель», – отметил испанец.

Карлос Сайнс: «Даже лучшим нужно время на адаптацию. Никто мне не верил, но сейчас все это поняли»

Карлос Сайнс: «Неудачи Хэмилтона меня не радуют. Не знаю, взял ли бы я подиум в «Феррари»-2025»