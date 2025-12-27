Карлос Сайнс-старший: «У сына есть талант, необходимый для титула в «Ф-1»
Сайнс-старший заявил, что у его сына есть способности для чемпионства.
Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший высказался о том, может ли его сын Карлос Сайнс, выступающий в «Формуле-1» за «Уильямс», выиграть титул.
«Я очень верю в него, и мне хочется так думать. Это вполне естественно – я его отец, я поддерживаю его. Я знаю, насколько он способен и талантлив.
Считаю, у него есть талант, необходимый для этого. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте, все должно сложиться идеально. Он сражается и упорно трудится, и это его главная цель», – отметил испанец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ElDesmarque
