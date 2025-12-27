  • Спортс
  • Владимир Башмаков о моторах «Мерседеса»: «Если машина проходит проверки, она по идее легальна. Правды никто не скажет»
Владимир Башмаков о моторах «Мерседеса»: «Если машина проходит проверки, она по идее легальна. Правды никто не скажет»

Башмаков признал не переоценивать слухи о доминировании «Мерседеса».

Комментатор Владимир Башмаков отреагировал на предположение, что моторы «Мерседеса» на сезон-2026 окажутся гораздо мощнее двигателей соперников.

«Может быть эта история со сжатием? Может, вопрос в том, что она дает. Лишние лошадиные силы, экономия топлива, но не только это может все решить.

Все это обсуждается за закрытыми дверями. Правды вам никто не скажет, официально никто ничего не расскажет. Все, что будет просачиваться, это будет испорченный телефон – то, что мы имеем на данный момент.

Естественно, кто-то узнал, команды сразу волнуются. Насколько существенная будет прибавка – вопрос интересный. С другой стороны, если машина проходит все проверки, то она по идее легальна. А дальше можно что-то попытаться прикрыть директивами, но это история «Формулы-1» – достаточно стандартная», – порассуждал журналист.

Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости

ФИА разрешила спорные моторы «Мерседеса» и «Ред Булл» (It.motorsport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
